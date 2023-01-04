Aynı araca iki kez çarpan taksiciye gözaltı

İstanbul Kadıköy'de aynı araca iki kez çarparak hasara neden olan ve 35'i 'otodan hırsızlık' olmak üzere 63 farklı suç kaydının olduğu tespit edilen taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Aynı araca iki kez çarpan taksiciye gözaltı

'un Kadıköy ilçesinde bir ticari taksinin 30 Aralık 2022'de D-100 kara yolu Fikirtepe mevkisinde ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde aynı araca çarparak hasara sebebiyet vermesi nedeniyle Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Araçların seyir güzergahlarını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından inceleyen polis ekipleri, plakasını tespit ettikleri taksinin sürücüsü R.Ş.'yi (35) 3 Ocak'ta yakaladı.

63 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan araştırmalarda şüphelinin 35'i "otodan hırsızlık" olmak üzere 63 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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