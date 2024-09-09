Aynı bölgede iki farklı facia: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kırıkkale'den Ankara yönünde giden otomobil, karşı yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların kaza yerindeki ilk müdahalesi ve ambulanslarla hastanelere sevki sırasında kara yolunda trafik akışı durduruldu.

Bu sırada Kırıkkale yönüne giden otomobil, kaza nedeniyle duran iki otomobile çarparak refüje savruldu.



İkinci kazada bir kişi daha yaralandı. Biri ağır toplam 7 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elmadağ ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.