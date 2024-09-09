Aynı bölgede iki farklı facia: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde aynı bölgede 5 otomobilin karıştığı iki ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda biri ağır, 7 kişi yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aynı bölgede iki farklı facia: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 13.30 sıralarında -Kırıkkale yolu Lalabel Mahallesi yakınında meydana geldi.

Kırıkkale'den Ankara yönünde giden otomobil, karşı yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların kaza yerindeki ilk müdahalesi ve ambulanslarla hastanelere sevki sırasında kara yolunda trafik akışı durduruldu.

Aynı bölgede iki farklı facia: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı - 1

Bu sırada Kırıkkale yönüne giden otomobil, kaza nedeniyle duran iki otomobile çarparak refüje savruldu.

İkinci kazada bir kişi daha yaralandı. Biri ağır toplam 7 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elmadağ ve 'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Narin cinayetinde cevap bekleyen sorular

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

Ayhan Bora Kaplan: Bunlar bize kumpas kurdu

Ayhan Bora Kaplan: Bunlar bize kumpas kurdu

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den açıklama

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den açıklama

Dönerciye kanlı pusu

Dönerciye kanlı pusu

CHP MYK toplandı

CHP MYK toplandı

Siyasi liderlerden Narin mesajları: Aileye başsağlığı dilemediler

Siyasi liderlerden Narin mesajları: Aileye başsağlığı dilemediler

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...