Aynı evde yaşayan yabancı uyruklular kavga etti: 5 yaralı

Olay gece saatlerinde Karasoku Mahallesi Nar Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre aynı evde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar kumar oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüyünce bıçaklı kavgaya dönüştü.

Evden gelen seslerin ardından üst katta oturan yabancı uyruklu komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.