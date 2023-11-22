Aynı evde yaşayan yabancı uyruklular kavga etti: 5 yaralı

Nevşehir'de Afgan uyruklu bir grup arasındaki bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Aynı evde yaşayan yabancı uyruklular kavga etti: 5 yaralı

Olay gece saatlerinde Karasoku Mahallesi Nar Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre aynı evde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar kumar oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüyünce bıçaklı kavgaya dönüştü.

Evden gelen seslerin ardından üst katta oturan yabancı uyruklu komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Aynı evde yaşayan yabancı uyruklular kavga etti: 5 yaralı - 1

Çıkan kavgada yaralanan 5 yabancı uyruklu şahıs Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, apartmanda kalan diğer yabancı uyruklu şahısları da gözaltına aldı.

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