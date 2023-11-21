Aynı evdeki Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da aynı evde kalan Suriyeliler arasında çıkan kavgada İbrahim Halil Barho (23) bıçaklanarak öldürüldü, 2 kişi de yaralandı. Kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Aynı evdeki Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da aynı dairede kaldıkları öğrenilen Suriyeliler arasında tartışma çıktı.

Bu sırada 3 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar sonrası bölgeye ekipler gönderildi.

İbrahim Halil Barho, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaralı ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk incelemede, Barho'nun 10 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirtildi. Çalışma başlatan polis, kent merkezine kaçan 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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