Aynı evdeki Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da aynı dairede kaldıkları öğrenilen Suriyeliler arasında tartışma çıktı.
Bu sırada 3 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar sonrası bölgeye ekipler gönderildi.
İbrahim Halil Barho, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaralı ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlk incelemede, Barho'nun 10 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirtildi. Çalışma başlatan polis, kent merkezine kaçan 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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