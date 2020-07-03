Aynı fabrikada 11 yılda beşinci patlama

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda beşinci patlama gerçekleşti.

ntv.com.tr 03.07.2020 - 12:32 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 17:44

Aynı fabrikada 11 yılda beşinci patlama

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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar

Sakarya'daki havai fişek fabrıkasında patlamanın ilk olmadığı ortaya çıktı.

Hendek'teki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında daha önce 4 patlama daha olmuştu.

2009'un ağustos ayında fabrikanın laboratuvar kısmında patlama oldu, Burada da 1 işçi öldü, 33 işçi yaralandı.

Eylül 2009’daki patlamada ise 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Fabrikada Şubat 2011'deki patlamada 1 işçi öldü, 4 işçi de yaralandı. 

Son olarak Aralık 2014'te aynı fabrikadaki patlamada da 1 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi yaralanmıştı.

Fabrika, Türkiye'nin en büyük havai fişek deposu olarak gösteriliyor.

Coşkunlar Havai fişek fabrikasında Ramazan ayında atılan topların yanısıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor.

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