Aynı gün iki mevsim: Bir yanda dondurucu soğuk, diğer yanda yalancı bahar
Türkiye’nin doğusu ile batısında iki ayrı mevsim yaşanıyor. Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı dün gece eksi 31,5 derece ölçüldü. Aydın’ın Kuşadası ilçesi ise yalancı baharı yaşıyor. İlçede 2025 yılının ilk ayı sona ermeden kış ortasında badem ağaçları çiçek açtı.
Türkiye’nin bir yanında dondurucu soğuklar yaşanırken, diğer yanında ise yalancı bahar etkili oluyor.
Ardahan’da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili oluyor.
Soğuk havanın etkisi altında olan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 30 derece ölçüldü.
Göle’de dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı.
KUŞADASI’NDA YALANCI BAHAR
Türkiye’nin doğusu başta olmak üzere birçok ilde kış mevsimi etkisini gösterirken Aydın’da adeta bahar havası yaşanıyor.
Çiçek açtıklarında büründükleri renkli görünümleri baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları bu yıl mevsimleri şaşırarak yılın ilk ayında çiçek açtı.
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