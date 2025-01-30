Aynı gün iki mevsim: Bir yanda dondurucu soğuk, diğer yanda yalancı bahar

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Türkiye’nin bir yanında dondurucu soğuklar yaşanırken, diğer yanında ise yalancı bahar etkili oluyor.



Ardahan’da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili oluyor.

Soğuk havanın etkisi altında olan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 30 derece ölçüldü.



Göle’de dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı.