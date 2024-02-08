Aynı gün iki mevsim yaşayan kent: Bir tarafta deniz keyfi, bir tarafta karla mücadele

Mersin'de iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Hava sıcaklığı 18-19 dereceyi gördüğü kent merkezinde yaşayanlar güzel havanın tadını çıkarmak için sahile iniyor.



Kimileri sahilde yürüyüş yapıp, deniz havası alırken; kimileri de kendisini Akdeniz’in mavi sularına bırakıyor.

Diğer yandan Toros Dağları’nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.



Ekipler, köy ve yayla yollarının kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, özellikle sürücüleri zincirsiz araçlarla yaylalara çıkmama konusunda uyarıyor.