Aynı gün iki mevsim yaşayan kent: Bir tarafta deniz keyfi, bir tarafta karla mücadele

Mersin aynı gün iki mevsimi birden yaşıyor. Kentin kıyı bölümünde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte denize girilirken, yüksek kesimlerde ise karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Aynı gün iki mevsim yaşayan kent: Bir tarafta deniz keyfi, bir tarafta karla mücadele

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'de iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Hava sıcaklığı 18-19 dereceyi gördüğü kent merkezinde yaşayanlar güzel havanın tadını çıkarmak için sahile iniyor.

Kimileri sahilde yürüyüş yapıp, deniz havası alırken; kimileri de kendisini Akdeniz’in mavi sularına bırakıyor.

Aynı gün iki mevsim yaşayan kent: Bir tarafta deniz keyfi, bir tarafta karla mücadele - 1

Diğer yandan Toros Dağları’nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Ekipler, köy ve yayla yollarının kapanmaması için yoğun mesai harcıyor.

Yetkililer, özellikle sürücüleri zincirsiz araçlarla yaylalara çıkmama konusunda uyarıyor.

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