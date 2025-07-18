Aynı hastanede estetikten ikinci ölüm

İstanbul Tuzla'daki özel bir hastanede 45 yaşındaki Ramazan Ak burun estetiği oldu.



Ak, ameliyattan sonra fenalaştı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

İNCELEME BAŞLATILDI



3 çocuk babası Ramazan Ak'a otopsi yapıldı ve ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.



Ak'ın ağabeyi Ekrem Ak, kardeşinin 5 saat civarı ameliyatta kaldığını ve ameliyat sonrası normal odaya alındığını, durumunun stabil olduğunu dile getirdi.

EKİPMAN YETERSİZLİĞİ İDDİASI

Ak, ameliyat sonrsı hastanın durumunu kontrol eden kimsenin olmadığından söz etti ve "Yarım saat sonra da bizim hastamız normal anesteziden uyanmaya çalışırken bir kasılma, fenalaşma gerçekleşti. Fenalaşmayı biz canlı olarak yaşadık. Orada da bizi çıkartarak müdahale ettiler ama ekip ve ekipman yetersizliği vardı." dedi.



Kardiyoloji uzmanlarının da olmadığından bahseden Ak, "Uzaktan online destek vermiş. Bu şekilde bir operasyon başlatmışlar. Operasyonu başlatan doktorun da başka bir iş yeri olup orada da ameliyathanede ameliyat yapıyormuş." diye konuştu.



Kardeşini yoğun bakıma aldıklarını ve durumunun kritik olduğunu dile getirdiklerini sözlerine ekleyen Ak, "Kalbinin durduğunu ve kalp krizi geçirdiğini söylediler. Hastane kardeşimi bizden aldı." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



15 Haziran'da da Brezilyalı sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buldrini, ücretsiz estetik karşılığında hastanenin reklamını yapmak için anlaşmış, operasyon sırasında hayatını kaybetmişti.



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını açıklamıştı.