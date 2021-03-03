Aynı imalathanede 18 saat sonra ikinci yangın

Ataşehir'de dün yangın çıkan bir mobilya imalathanesinden bu sabah yine alevler yükseldi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA 03.03.2021 - 08:15

Aynı imalathanede 18 saat sonra ikinci yangın
Dün çıkan yangında bir çalışan alevlerden böyle kurtulmuştu.

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Ataşehir'deki yangında can pazarı

Ataşehir'deki yangında can pazarı

İstanbul Ataşehir'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada 18 saat arayla ikinci kez yangın çıktı.

Yangın, ilk olarak dün saat 12.50 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangın yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü.

Bugün saat 06.50 sıralarında ise aynı iş yerinden ikinci kez dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla fabrikanın çatısındaki alevlere müdahale ederek söndürdü.

Sağlık ekipleri herhangi olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerin fabrika da soğutma çalışmaları sürüyor.

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