Aynı inşaatta ikinci kez göçük
Antalya'nın Serik ilçesinde devam eden inşaatta göçük meydana geldi. İnşaat ekipler tarafından mühürlendi.
Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta bir inşaatta göçük meydana geldi.
İki katlı binanın sakinlerinin tahliye edilmesine neden olan göçüğün ardından bölgede inceleme yapıldı.
Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kazı alanında yaptığı çalışmaların ardından inşaatın durdurulmasına karar vererek mühürledi.
İKİNCİ KEZ GÖÇÜK YAŞANDI
Aynı inşaatta 10 Ekim'de de göçük meydana geldiği öğrenildi.
