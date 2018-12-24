Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde S.S. adlı kadın, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Vatandaşların müdahalesi sonucu saldırgan olay yerinden kaçtı.
Saldırı sonucu ellerinden ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan S.S. çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
KADINA 80 DİKİŞ ATILDI
80 dikiş atılan yaralı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.
S.S.'ye aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle yaraladığı ileri sürülen şüpheli N.E.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Daha önce de aynı kadına 2 ayrı saldırı gerçekleştirerek, darbedip, cam parçasıyla yaraladığı öne sürülen şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.