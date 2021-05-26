Aynı mahallede ikinci kedi ölümü

Sivas'ta yavru bir kedinin patileri ve kuyruğu kesik halde bulunduğu mahallede, yine benzer bir olay yaşandı. Gül Dursun'un beslediği sokak kedilerinden biri daha öldürüldü. Mahalleli art arda yaşanan kedi ölümlerine tepkili. Hayvanları kimin öldürdüğünün bulunmasını istiyorlar.

NTV Haber 26.05.2021 - 01:09

Aynı mahallede ikinci kedi ölümü

Bir gün arayla, beslediği sokak kedilerinden ikisi öldürüldü. Gül Dursun, hayvanları öldüren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Sivas'ta yaşayan Gül Dursun, Çayyurt mahallesindeki yaklaşık 50 sokak kedisini evinin bodrum katında besliyor. 5 aylık Tostos adlı kedisini patileri ve kuyruğu kesik halde bulan kadın, olayın üzerinden 24 saat geçmeden ikinci kez şok yaşadı.

Bu kez 'İncir' isimli kedi bıçaklanmış ve tek gözü çıkarılmış halde ölü bulundu.

Peş peşe yaşanan kedi ölümlerinin ardından polis soruşturmayı genişletti. Hayvanları kimin öldürdüğü araştırılıyor. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Mahalleli de olaya tepkili. Yaklaşık 20 kişilik bir grup; ellerinde öldürülen Tostos'un fotoğrafıyla ölümlere tepki gösterdi.

Sivas Belediyesi de; farkındalık yaratmak amacıyla Çayyurt mahallesine kedi evi yerleştirdi.

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