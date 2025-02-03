Aynı marketten aldıkları çiğ köfteden yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu

Düzce’de aynı marketten aldıkları çiğ köfteden yiyen 5 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Aynı marketten aldıkları çiğ köfteden yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle’deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğle arası yemek için evlerine giden 5 öğrenci, okula yakın bir marketten paket içinde çiğ köfte aldı.

Öğle arasının ardından okula dönen öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yönetimine başvurdu. Yönetim, okula ambulans çağırdı. 5 öğrenci ilk müdahalelerinin ardından Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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