Aynı marketten aldıkları çiğ köfteden yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle’deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğle arası yemek için evlerine giden 5 öğrenci, okula yakın bir marketten paket içinde çiğ köfte aldı.

Öğle arasının ardından okula dönen öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yönetimine başvurdu. Yönetim, okula ambulans çağırdı. 5 öğrenci ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.