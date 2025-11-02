Aynı noktada yarım saat arayla iki kamyonda yangın

Düzce’de aynı noktada yarım saat arayla iki kamyon yandı.

Aynı noktada yarım saat arayla iki kamyonda yangın

Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan bir kamyonun kupasında aniden yangın çıktı.

Alev topuna dönen araç için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonun kupasındaki yangın söndürüldü.

DAKİKALAR SONRA İKİNCİ

Bu olayın ardından yarım saat sonra aynı bölgede bu kez başka bir kamyonun kupa kısmında yangın çıktı.

Bölgede beton çalışması yapan mikser sürücüleri, alevlerin bir anda yükseldiğini görünce aracın yanına gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Çevredeki vatandaşların da müdahalede bulunduğu yangın büyümeden söndürüldü.

Her iki kamyon da kullanılamaz hale gelirken, yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...