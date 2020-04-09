Aynı teknenin motoru bir yılda dördüncü kez çalındı

Bodrum'un Küçükbük Mahallesi'nde oturan Ali Akbulut, dün sabah saatlerinde sahilde bulunan teknesinin yanına gitti. Teknesinde motorun olmadığını fark eden Akbulut, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Akbulut'un şikayeti üzerine hareke geçen ekipler, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından, ekipler sahilde bulunan teknenin motorunu iki kişinin çaldığını tespit etti.



Görüntülerde, iki şüphelinin teknenin motorunu sökerek bir otomobile yükledikleri anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Ali Akbulut'a ait teknenin motorunun 10 gün içerisinde iki, bir yılda ise toplamda dört kez çalındığı öğrenildi. Akbulut, yaşanan hırsızlık olaylarına tepki gösterirken, jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.