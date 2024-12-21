Aynı yerde 10 dakikada iki araç devrildi

İdris K. idaresindeki 19 DZ 650 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde kayarak yol kenarında devrildi. Bu kazadan 10 dakika sonra Muharrem B'nin kullandığı 06 BVJ 645 plakalı otomobil de aynı noktada yoldan çıkarak devrildi.



Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki Gürcü K, Elvan Ç. ve Yusuf Y. yaralandı.



Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.