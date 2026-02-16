Aynı yerde art arda iki sollama kazası. 2 motosikletli öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün meydana gelen iki trafik kazasında iki motosiklet sürücüsü öldü.

İlk kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Ericek Köyü mevkisinde hatalı sollama yapan Suat Yakar idaresindeki motosiklet karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Yakar kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Feci kaza arkadaki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KAZA

Bu kazadan saatler sonra aynı bölgede bu defa Rüstem Uysal'ın kullandığı motosiklet yine sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.