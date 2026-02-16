Aynı yerde art arda iki sollama kazası. 2 motosikletli öldü
16.02.2026 07:44
Son Güncelleme: 16.02.2026 08:02
Pamukova-Osmaneli karayolunun aynı bölgesinde birkaç saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada iki motosikletli hayatını kaybetti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün meydana gelen iki trafik kazasında iki motosiklet sürücüsü öldü.
İlk kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Ericek Köyü mevkisinde hatalı sollama yapan Suat Yakar idaresindeki motosiklet karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Yakar kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Feci kaza arkadaki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KAZA
Bu kazadan saatler sonra aynı bölgede bu defa Rüstem Uysal'ın kullandığı motosiklet yine sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.