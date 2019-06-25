Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Camikebir Mahallesi Vergi Dairesi kavşağında Aydın'dan İzmir yönüne giden Hasan Sezer yönetimindeki motosiklete, Ali Koca Şaban (70) idaresindeki ticari araç çarptı. Kazada Sezer ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Sezer daha sonra Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken ifadesi alınan ticari araç sürücüsü serbest bırakıldı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜDAHALE ETTİ
İkinci kaza yine Vergi Dairesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Sebiha Aygün''e (73) Uğur Yüksel yönetimindeki otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan Aygün'e orada bulunan bir sağlık çalışanı müdahale etti. Sağlık çalışanı, bilincini kaybetmek üzere olan Aygün'e moral vererek ve boğazına kaçan dilini çıkartmaya çalışarak yardım etti.
Aygün, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aygün'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.