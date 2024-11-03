Aynı yolda son 24 saatte iki kaza: 1 ölü 4 yaralı

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde sabah saatlerinde seyir halinde olan kamyonet kaza yaptı, kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre aynı bölgede dün akşam saatlerinde de kaza meydana geldi bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Aynı yolda son 24 saatte iki kaza: 1 ölü 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde -Tuzluca arasındaki Cincivat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Iğdır'dan Tuzluca istikametine gitmekte olan kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıkan kamyonet devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Dün akşam saatlerinde de kaza yerine yakın aynı yolda otomobilin köprü korkuluklarına çarpması üzerine Ş.T, kaza yerinde hayatını kaybetmiş araçta bulunan Y.B. ve V.Z. yaralanmıştı.

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