Trabzon'da saat 14.30 sıralarında Erdoğdu Mahallesi Polis Orhan Çolak Sokak’ta Abdülkadir D. (33), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İlknur D. (32) ile kayınvalidesi Rabia K.’yi (56) pazar alışverişi dönüşünde takip etti.



Abdülkadir D., eşi ve kayınvalidesine oturdukları Birlik Apartmanı'nın 2'nci kattaki dairelerinin önüne geldiği sırada tabanca ile ateş etti, ardından da bıçakladı. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.



HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR



Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı Fatih Devlet ve Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve kızın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

POLİSE TESLİM OLDU



Olaydan sonra kaçan Abdülkadir D., polise giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



"TAKİP EDİP PUSU KURMUŞ"



Anne ve kızın komşuları Hamza Memiş, çiftin boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "Ayrı yaşıyorlardı. Pazardan alışveriş yaparken muhtemelen takip etmiş, pusu kurmuş" dedi.