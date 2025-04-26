Ayrı yaşadığı eşi ve baldızını silahla vurdu
Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta çocuklarıyla birlikte kalan kadın ve kardeşi bir süredir ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla vuruldu. Kurşunların isabet ettiği 2 kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Bakırcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehterçeşme Mahallesi'nde annesi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Pınar Bakırcı, 23 Nisan'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından parka kurdukları çadırda kalmaya başladı.
Bakırcı'nın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı, konuşmak için parka geldi. Çift arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Turgut Bakırcı, yanındaki silah ile eşi Pınar Bakırcı ve baldızı Arzu Kaygusuz'a ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan kadınlar kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Parktaki vatandaşlar, kaçmaya çalışan Turgut Bakırcı'yı yakaladı. Olay yerine polis gelene kadar çevredekiler tarafından darbedilen şüpheli, daha sonra polise teslim edildi.
Yaralanan Pınar Bakırcı ve Arzu Kaygusuz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polisin incelemesinde, Pınar Bakırcı'ya iki, Arzu Kaygusuz'a ise bir mermi isabet ettiği belirlendi. Turgut Bakırcı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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