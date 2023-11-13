Ayrı yaşadığı eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı

Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi’nde 3 çocuk annesi Zekiye E., bir süre önce eşi Durmuş Ali E. ile anlaşmazlık yaşayınca evi terk edip ailesinin yanına yerleşti.

Durmuş Ali E. bugün saat 08.00 sıralarında konuşmak için eşinin yaşadığı eve gitti. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Durmuş Ali E., tabancayla eşi Zekiye E. ve kayınvalidesi Ayşe Ç.'ye ateş etti. Anne-kız kanlar içinde yere yığılırken, Durmuş Ali E. ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sarayönü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zekiye E., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ayşe Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.



Öldürülen Zekiye E.'nin boşanma davasını açmak için hazırlık yaptığı belirtildi.

Jandarma kaçan Durmuş Ali E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.