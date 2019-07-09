Eşiyle boşanma aşamasında olan Aziz S, Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında oturan eşi Yadigar S. ile görüşmeye gitti.
Pencereden seslendiği eşiyle bir süre konuşan Aziz S, çıkan tartışma üzerine tabancayla 4 el ateş ettiği Yadigar S'yi ağır yaraladı.
Evde bulunan çocuklarının ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekipleri kadını Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan Aziz S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ayrı yaşadığı eşini pencereden silahla yaraladı
Anadolu AjansıTürkiye
Elazığ'da bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı eve giderek, pencereye çağırdığı eşini silahla vurup ağır yaraladı.
Eşiyle boşanma aşamasında olan Aziz S, Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında oturan eşi Yadigar S. ile görüşmeye gitti.