Ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı: Şizofreni hastası koca yakalandı

Kütahya’da şizofreni hastası Y.G., ayrı yaşadığı eşi G.G.’yi tornavida ile 18 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Y.G. bir süre sorna yakalandı.

Ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı: Şizofreni hastası koca yakalandı

Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Y.G., ayrı yaşadığı eşi G.G.’nin kaldığı Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak üzerindeki eve gitti.

Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışmada Y.G., eşi G.G.’yi tornavida ile 18 yerinden yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı: Şizofreni hastası koca yakalandı - 1

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan G.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, 9 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Y.G.’nin Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerinde olduğunu belirledi. Cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alınan Y.G., sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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