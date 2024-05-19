Ayrıldığı eşini sokak ortasında bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda öfkeli koca, ayrıldığı eski eşini sokak ortasında bıçakla yaraladı.

Ayrıldığı eşini sokak ortasında bıçakladı

Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde evine yaya olarak giden Sevda Ç. (30), apartmanın önünde bekleyen 2023 yılında ayrıldığı eşi Sezgin A. ile karşılaştı.

Konuşma sırasında Sezgin A., eski eşi Sevda'ya tekrar bir araya gelme teklifinde bulundu. Ret cevabını alarak öfkelenen Sezgin A., eski eşini bacağından yaralayıp kaçtı.

Kanlar içinde kalan kadın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Düğün organizasyonlarında Dj'lik ve solistlik yaptığı öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

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