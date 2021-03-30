Ayrıldığı kadını öldürdükten sonra kendisini vuran zanlı hayatını kaybetti

Aydın'da bir süre birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ı aralarında çıkan tartışma sonucu öldüren ve ardından aynı tabancayla intihar eden Olgun Gül, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olgun'un olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından "Bu gece kurtuluşa ereceğiz", "Allah'ım Affet" ve "Huzura Yolculuk" yazdığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?



Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş (32), geçen cumartesi günü, mesai bitiminin ardından saat 13.30 sıralarında evinin önünde geldi. Ancak kapının önünde otomobilinde bekleyen Olgun Gül (26) ile karşılaştı. Beraber yaşadıkları ancak bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı.



AYNI TABANCAYLA KENDİNİ VURDU



Tartışma sırasında Olgun Gül, belindeki tabancayı çekip, Necla Demirbaş'a ateşledi. Göğsünden vurulan Demirbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olgun Gül ise, aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demirbaş, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Olgun G. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necla Demirbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demirbaş, Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde toprağa verildi.



Tedaviye alınan Olgun Gül ise, dün gece yarısı hayatını kaybetti.

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