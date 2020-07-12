Ayrıldığı kadını ve kızını öldürüp intihara kalkıştı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Murat K., geçen yıl birlikte yaşadığı Hatice Turan'dan ayrıldı.



37 yaşındaki kadın, kızı Esila'yı da yanına alıp baba evine yerleşti.



Meyve sebze satarak geçimini sağlayan Hatice Turan, tezgahta durduğu sırada Murat K.'nin silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.



Zanlı daha sonra ailenin evine gitti. Kapıyı açan 6 yaşındaki kızını da öldürdü.



Aynı silahla hayatına son vermek isteyen Murat K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.