Ayrıldığı sevgilisi ile yanındaki erkeğe ateş açtı: 1'i ağır 2 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, eski kız arkaşını yanında bir erkekle görünce silahıyla ateş açtı.



Olay, gece saatlerinde Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan tantuni dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce kendisinden ayrılan Şerife Fatma E.'yi, Mehmet Ö. ile yemek yerken gören Egemen A., tabancasını çıkartıp ateş açtı.

Tabancadaki mermileri boşaltan Egemen A., olay yerinden kaçarken olayda yaralanan Şerife Fatma E ve Mehmet Ö., çevredekilerin ihbarıyla ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Mehmet Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şerife Fatma E.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Mehmet Ö.'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi çekirdeği buldu. Kaçan şüpheli Egemen A. daha sonra polis tarafından yakalandı.

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