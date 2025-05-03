Ayrılık tartışması kanlı bitti: "Beni kurtarın" mesajından sonra sevgilisi öldürülmüş bulundu

Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında pastacı Mehmet Ayaz ile lise öğrencisi sevgilisi N.C. bir süre gezdikten sonra mezarlık yakınlarında otomobili park edip inerek sohbet etmeye başladı.



Bu sırada N.C., iddiaya göre, Ayaz'a ayrılmak istediğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.C., bir arkadaşına cep telefonuyla, "Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni dövüyor" diyerek mesaj gönderdi.



ARKADAŞLARI BULDU



Olay yerine gelen arkadaşları, çifti göğüslerinden bıçaklanmış halde yerde yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



İhbarla olay yerine gelen ekipler, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.C. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçak da Ayaz'ın yattığı yerin yakınında bulundu.



Ayaz'ın cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.