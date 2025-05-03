Ayrılık tartışması kanlı bitti: "Beni kurtarın" mesajından sonra sevgilisi öldürülmüş bulundu
Adana'da bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ayaz'ın sevgilisinin olay sırasında "Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni dövüyor." mesajı attığı ortaya çıktı. N.C., "Kasten öldürme" suçlaması ile tutuklandı.
Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında pastacı Mehmet Ayaz ile lise öğrencisi sevgilisi N.C. bir süre gezdikten sonra mezarlık yakınlarında otomobili park edip inerek sohbet etmeye başladı.
Bu sırada N.C., iddiaya göre, Ayaz'a ayrılmak istediğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.C., bir arkadaşına cep telefonuyla, "Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni dövüyor" diyerek mesaj gönderdi.
ARKADAŞLARI BULDU
Olay yerine gelen arkadaşları, çifti göğüslerinden bıçaklanmış halde yerde yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla olay yerine gelen ekipler, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.C. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçak da Ayaz'ın yattığı yerin yakınında bulundu.
Ayaz'ın cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TABURCU OLDU
Hastanede tedaviye alınan N.C., polise verdiği ilk ifadesinde, "Gündüz Mehmet ile buluşup, gezdikten sonra araçta sohbet ediyorduk. Ayrılmak istediğimi söylediğimde beni bırakmayacağını söyledi. Tartışma büyüyünce beni bıçakladı." dedi.
N.C., kendisinin ayıldığın Ayaz'ın da bıçakladığını gördüğünü dile getirdi.
Tedavisi tamamlanan N.C., önceki gün taburcu edilip savcılığa götürüldü. Önceki ifadesini tekrarlayan N.C., suçsuz olduğunu öne sürdü.
AYRINTILI OTOPSİ BEKLENİYOR
Soruşturmayı yürüten savcılık, mevcut deliller doğrultusunda N.C.'yi "Kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye sevk etti.
Hakim karşısına çıkan N.C., tutuklandı.
Olay yerinde bulunan delillerin Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek ayrıntılı otopsi raporunun beklenildiği bildirildi.
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