Ayrılmak istediği sevgilisinin zorla senet imzalattığı iddiası: Şikayetçi oldu
Ankara'da ayrılmak istediği sevgilisi ve arkadaşları tarafından tehditle senet imzalattıklarını öne süren iş insanı Ufuk D., şikayetçi oldu.
Ankara'da iş insanı Ufuk D., sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan T.K.'den ayrılmaya karar verdi.
Kararı duyan T.K., Ufuk D.'nin şirketine ortak olmak için verdiği 1 milyon 700 bin liraya kısa sürede geri ödemesini istedi.
TEHDİT İDDİASI
Ancak Ufuk D., bu para ile yatırım yaptığını ve kısa sürede ortaklığı bitirip, parayı geri veremeyeceğini fakat her ay belirli oranlarla ödeme yapabileceğini söyledi.
Bunun üzerine T.K., iddiaya göre ortak arkadaşlarına Ufuk D.'nin kendisini dolandırdığını söyleyerek, parayı geri almak için yardım istedi.
Daha sonra T.K.'nın beraberindeki beş kişi ile Ufuk D.'nin evine gidip tehdit ederek, 600 bin TL para ve çeşitli eşyaları aldığı iddia edildi.
Ardından T.K. ve arkadaşlarının Ufuk D.'yi kafeye çağırıp zorla üç ayrı senet imzalattığı öne sürüldü.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ufuk D., T.K. ve arkadaşlarının evine girdiği güvenlik kamerası görüntüleri ve mesajlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.
"TİCARİ HAYATIMA BÜYÜK BİR LEKE VURDU"
Ufuk D., uluslararası ticaretle uğraştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Böyle bir olayı insanların en yakın gördüğü kişilerden görmesi gerçekten hüsrana uğratıyor. Keşke hiç yaşanmasaydı.
Ortak olduğumuz kişiyle bizim bazı sorunlarımız çıktı. Ayrılmak istediğimi söylemem üzerine ortalıktan ayrılacağını söyledi.
Ben de şu anda mümkün olmayacağını ifade etmeye çalıştım. Bu kişi, bunlara inanmayıp benim en yakın gördüğüm ve iş ortağım olan aynı zamanda bir ülkenin fahri konsolosu olan kişiye gidip, hakkımda 'Ufuk beni dolandırdı' gibi sözlerle benim adımı lekeledi ve ticari hayatıma büyük bir leke vurdu.
Ondan sonra cebir tehditle 1 Mayıs akşamı 5 kişiyle beni zorla evime götürdüler.
Evimi aradılar. Evimdeki yüklü bir miktardaki parayı, kartlığımı ve gözlüğümü aldılar.
Otoparkta bulunan aracım arandı. Aracımdaki nakit para alındı. Bütün kamera görüntüleri mevcuttur. Olayın şokunu haftalarca üstümden atamadım."
"ADALETE GÜVENİYORUZ"
Daha sonra bu kişilerin kendisini bir ofise çağırdıklarını ileri süren Ufuk D., şunları söyledi:
Ben ofise gitmeyeceğimi söyledim. Bir mekanda buluştuk. Çünkü kendimi güvende hissetmem lazımdı. 'Sana senet göndereceğiz, o senetleri imzalayacaksın' dediler.
Ben de baskı altında hissettiğim için 'tamam gönderin, imzalayacağım' dedim.
Ve 2 tane 3'er milyonluk senet imzaladım açık tarihle. Ertesi gün eylül ayı tarihli 1 milyon 700 bin liralık senedi de imzaladım.
Biz adalete güveniyoruz; sonuçta hukuk devletinde yaşıyoruz. Gereken neyse, sonuna kadar da gideceğiz."
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