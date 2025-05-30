Ayrılmak istediği sevgilisinin zorla senet imzalattığı iddiası: Şikayetçi oldu

Ankara'da iş insanı Ufuk D., sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan T.K.'den ayrılmaya karar verdi.

Kararı duyan T.K., Ufuk D.'nin şirketine ortak olmak için verdiği 1 milyon 700 bin liraya kısa sürede geri ödemesini istedi.

TEHDİT İDDİASI

Ancak Ufuk D., bu para ile yatırım yaptığını ve kısa sürede ortaklığı bitirip, parayı geri veremeyeceğini fakat her ay belirli oranlarla ödeme yapabileceğini söyledi.

Bunun üzerine T.K., iddiaya göre ortak arkadaşlarına Ufuk D.'nin kendisini dolandırdığını söyleyerek, parayı geri almak için yardım istedi.

Daha sonra T.K.'nın beraberindeki beş kişi ile Ufuk D.'nin evine gidip tehdit ederek, 600 bin TL para ve çeşitli eşyaları aldığı iddia edildi.

Ardından T.K. ve arkadaşlarının Ufuk D.'yi kafeye çağırıp zorla üç ayrı senet imzalattığı öne sürüldü.

