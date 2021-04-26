Ayrılmak istemeyen erkek arkadaşını bıçakladı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre E.V., 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi T.B.'ye, ayrılmak istediğini söyledi.

T.B., reddedince çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine E.V., elindeki bıçakla erkek arkadaşını kollarından yaraladı. E.V., olayın ardından otomobiline binip, kaçtı.

Kanlar içinde kalan T.B. ise sağlık ekibini arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, T.B.'yi ayakta tedavi etti. Tedavisinin ardından T.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, E.V.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.



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