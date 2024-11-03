Ayrılmak istemeyince eski sevgilisini katletti

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.



Merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesindeki bir iş yerinde sabah saat 07.40'de bir şüpheli, eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur (25) çalıştığı yerde tabanca ile vurup öldürdü.



Şüpheli, M.K.D. (29) ise aynı tabancayla olay yerinde intihar girişiminde bulundu.



Genç kızın M.K.D. ile sevgili olduğu ancak bir süre önce anlaşamadıkları için ayrıldığı ancak şüphelinin ayrılmak istemediği belirlendi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



Bu nedenle de bugün sabah saatlerinde genç kızın çalıştığı iş yerine gelip tekrar birlikte olmak için ikna etmeye çalıştığı ancak edemeyince önce genç kızı öldürüp sonrada intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.



M.K.D.'nin hastanede yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken genç kızın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.