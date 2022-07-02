Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü

Tekirdağ'da bir kadın nişanlısı tarafından öldürüldü.



Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Nurcan Orman, nişanlı olduğu 42 yaşındaki Selim Aydın'la anlaşmazlık yaşanmaya başladı.



Aydın ayrılmak isteyen kadını konuşmak için evine çağırdı. İkili arasında tartışma çıktı. Aydın kadını bıçakladıktan sonra kaçtı.

Ağır yaralı halde, evine dönen kadını yakınları hastaneye götürdü.

Tedavi altına alınan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan kısa sürede yakalandı.