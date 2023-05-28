Ayrılmak isteyen sevgiliye cadde ortasında 5 kurşun

Kocaeli'de bir şahıs ayrılmak isteyen sevgilisini, cadde ortasında 5 el ateş ederek bacaklarından yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şahıs kaçarak uzaklaştı.

Ayrılmak isteyen sevgiliye cadde ortasında 5 kurşun

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'nin Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi üzerinde iddiaya göre, U.Ö. ile ayrılmak isteyen sevgilisi Ö.Y. (23) arasında tartışma çıktı.

Bir süre telefonda süren tartışmanın ardından Ö.Y. ile U.Ö. otomobilleriyle belirledikleri adreste buluştu.

5 EL ATEŞ

Araçlardan inene ikili burada de tartışmaya devam etti. Ardından U.Ö. yanında getirdiği tabancayla, Ö.Y.’ye 5 el ateş etti.

5 kurşunun bacaklarına isabet ettiği Ö.Y. kanlar içinde yerde kalırken, U.Ö. ise otomobiliyle bölgeden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerinin üzerine yaralı kadının yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri cip ve etrafında incelemelerde bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Ayrılmak isteyen sevgiliye cadde ortasında 5 kurşun - 1
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