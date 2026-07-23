Ayrıntılar netleşiyor: Süreç yasasında neler olacak?

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklif haftaya Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Çerçeve yasa Meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.

KURTULMUŞ: MECLİS TATİLE GİRMEDEN BU İŞİ BİTİRECEĞİZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş , terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin "Geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açar. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na gelir, komisyona havale edilir, yetişirse önümüzdeki hafta bunu Meclis müzakere ederek bitirir." diye konuştu.

DÜZENLEMENİN UYGULANMASI SİLAH BIRAKMA ŞARTINA BAĞLANACAK

Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek.

Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.

Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.

Çerçeve yasa Meclis'ten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın "PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır." yönünde teyit kararı alması beklenecek.

Son olarak ise Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanacak.