Ayşe Ateş kimdir? İşte Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında bilgiler

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin gelişmeler basında kendine yer buluyor. Bu kapsamda Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Ayşe Ateş kimdir?

Ayşe Ateş kimdir? İşte Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında bilgiler

2023 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, basında yer alan haberlerin ardından gündem oluyor. İşte, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında bilgiler...

AYŞE ATEŞ ?

Ayşe Ateş'in yaşı ve mezun olduğu okullara dair internette bilgiye rastlanmıyor.

Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir öğretmen olarak görev yapan Ayşe Ateş, iki çocuk annesidir.

Sinan Ateş’in öğretmen eşi Ayşe Ateş, yeni yasama döneminde Meclis’te İYİ Parti Grup danışmanı olarak görev almıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taciz iddiası: Şube müdürü açığa alındı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taciz iddiası: Şube müdürü açığa alındı

Hafta sonu bu ile dikkat! Hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor

Hafta sonu bu ile dikkat! Hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son uyarılar

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son uyarılar

Polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği saldırıda istenen cezalar belli oldu

Polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği saldırıda istenen cezalar belli oldu

Buket Özgünlü kimdir? Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü neden tutuklandı?

Buket Özgünlü kimdir? Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü neden tutuklandı?

3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...