Ayşe Ateş kimdir? İşte Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında bilgiler

2023 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, basında yer alan haberlerin ardından gündem oluyor. İşte, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında bilgiler...



AYŞE ATEŞ KİMDİR?



Ayşe Ateş'in yaşı ve mezun olduğu okullara dair internette bilgiye rastlanmıyor.



Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir öğretmen olarak görev yapan Ayşe Ateş, iki çocuk annesidir.



Sinan Ateş’in öğretmen eşi Ayşe Ateş, yeni yasama döneminde Meclis’te İYİ Parti Grup danışmanı olarak görev almıştı.