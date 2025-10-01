Ayşe Barım 2'inci kez hakim karşısında
Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Barım hakkında 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Ünlülerin menajeri Ayşe Barım, 27 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
Gezi Parkı olaylarında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.
ÜNLÜLER TANIK OLARAK DİNLENİYOR
Duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Oyuncu Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ile gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak dinleniyor.
"VATANDAŞLIK HASSASİYETİYLE BUNLARI YAZDIM"
Duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncu Hümeyra Akbay, Barım'ın apolitik bir insan olduğunu öne sürdü.
Akbay, Gezi’ye kendi fikriyle gittiğini dile getirip "Ayşe’nin hiçbir dahili ve yönlendirmesi olmadı." dedi.
İHBAR EDEN TANIK DA KONUŞTU
Barım’ı ihbar eden tanık olarak dinlenen Sedat Gül ise, "Kendisini sosyal medya ve televizyondan tanıyorum. Sosyal medyada ve haberlerde çok gördüğüm için bir vatandaş olarak görüşümü yazdım sadece. Bir şeye şahitlik ettiğim olmadı. Vatandaşlık hassasiyetiyle bunları yazdım." ifadelerini kullandı.
KOREL: BENİ YÖNLENDİRMEDİ
Tanık olarak dinlenen bir başka oyuncu ise Bergüzar Korel oldu. Korel, "Ayşe Barım hiçbir şekilde Gezi Parkı’na gitmem için beni yönlendirmedi. Ben bireysel olarak eşimle gittim, kendisini de gittiğimde görmedim. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili de bir yönlendirmesi olmadı." şeklinde konuştu.
ERGENÇ: KARARI KENDİMİZ VERİYORUZ
Tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ise "Herhangi bir yönlendirme olmadı. Gezi Parkı olaylarına 3-4 gün gittim, orada karşılaştık. Benden önce mi sonra mı geldi bilmiyorum. Biz dizi setinden çıkıp gittik." dedi.
Ayşe Barım ile 23-24 yıldır çalıştıklarını dile getiren Ergenç, "Hiçbir zaman böyle bir yönlendirmesi olmadı. Böyle şeylerin kararını kendimiz veriyoruz." şeklinde konuştu.
TEDAVİ OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Cezaevinde 30 kilo kaybettiğini söyleyen Barım, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorluklakları anlatırken tedavi olmak istediğini söyledi.
Barım, "Kendi doktorumun gözetiminde ameliyatlarımı yaptırmak istiyorum." dedi.
GEÇEN DURUŞMADA İDDİALARI REDDETMİŞTİ
7 Temmuz'daki ilk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilen Barım, tüm suçlamaları reddetmişti.
SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİYORUZ?
Sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen Barım hakkında Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği iddiasına ilişkin soruşturma açılmıştı.
Soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta "danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği" belirtilerek Barım tutuklanmıştı.
Barım'ın HTS kayıtlarına göre, Gezi Parkı olaylarının başladığı gün ve yoğunlaşarak kitleselleştiği günlerde, Çiğdem Mater Utku ile 2013-2014 arasında 14 kez görüşme gerçekleştirdiği, Mehmet Ali Alabora ile gerçekleştirdiği ilk görüşmelerin ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olduğu aktarılmıştı.
Soruşturma tanıklardan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, olayların faillerinden Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu tespit edilmesine rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "Yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatılmıştı.
ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ
Barım, kalbinde ve beyninde sağlık sorunları olduğunu ifade etmiş ve 16 Temmuz'da Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.
TTB: ANİ ÖLÜM RİSKİ VAR
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Barım'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığını belirtmiş "Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.
AYŞE BARIM: 30 KİLO VERDİM
Barım, cezaevinden yazdığı mektupta bu süreçte 30 kilo verdiğini ve kalp rahatsızlığını belirtisi olduğunu ifade ederek 6 kez baygınlık geçirdiğini iddia etmişti.
- Türkiye
- Ayşe Barım
- Ayşe Barım Soruşturması