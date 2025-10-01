Ayşe Barım 2'inci kez hakim karşısında

Ünlülerin menajeri Ayşe Barım, 27 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.



Gezi Parkı olaylarında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

ÜNLÜLER TANIK OLARAK DİNLENİYOR



Duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.



Oyuncu Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ile gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak dinleniyor.

"VATANDAŞLIK HASSASİYETİYLE BUNLARI YAZDIM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncu Hümeyra Akbay, Barım'ın apolitik bir insan olduğunu öne sürdü.

Akbay, Gezi’ye kendi fikriyle gittiğini dile getirip "Ayşe’nin hiçbir dahili ve yönlendirmesi olmadı." dedi.

İHBAR EDEN TANIK DA KONUŞTU

Barım’ı ihbar eden tanık olarak dinlenen Sedat Gül ise, "Kendisini sosyal medya ve televizyondan tanıyorum. Sosyal medyada ve haberlerde çok gördüğüm için bir vatandaş olarak görüşümü yazdım sadece. Bir şeye şahitlik ettiğim olmadı. Vatandaşlık hassasiyetiyle bunları yazdım." ifadelerini kullandı.

KOREL: BENİ YÖNLENDİRMEDİ

Tanık olarak dinlenen bir başka oyuncu ise Bergüzar Korel oldu. Korel, "Ayşe Barım hiçbir şekilde Gezi Parkı’na gitmem için beni yönlendirmedi. Ben bireysel olarak eşimle gittim, kendisini de gittiğimde görmedim. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili de bir yönlendirmesi olmadı." şeklinde konuştu.

ERGENÇ: KARARI KENDİMİZ VERİYORUZ



Tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ise "Herhangi bir yönlendirme olmadı. Gezi Parkı olaylarına 3-4 gün gittim, orada karşılaştık. Benden önce mi sonra mı geldi bilmiyorum. Biz dizi setinden çıkıp gittik." dedi.

Ayşe Barım ile 23-24 yıldır çalıştıklarını dile getiren Ergenç, "Hiçbir zaman böyle bir yönlendirmesi olmadı. Böyle şeylerin kararını kendimiz veriyoruz." şeklinde konuştu.

TEDAVİ OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Cezaevinde 30 kilo kaybettiğini söyleyen Barım, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorluklakları anlatırken tedavi olmak istediğini söyledi.



Barım, "Kendi doktorumun gözetiminde ameliyatlarımı yaptırmak istiyorum." dedi.

GEÇEN DURUŞMADA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

7 Temmuz'daki ilk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilen Barım, tüm suçlamaları reddetmişti.