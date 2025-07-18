Ayşe Barım Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Ayşe Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada, 7 Temmuz'da tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım’ın talebi doğrultusunda mahkeme sağlık durumunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevkini istemişti.

Barım, duruşmada kalbinde ve beyninde sağlık sorunları olduğunu ifade etmişti.,

Ünlü menajer, 16 Temmuz'da Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi, kontrolleri yapıldı. Şimdi tutuklulunun halinin değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor.