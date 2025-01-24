Ayşe Barım gözaltına alındı: Ünlü oyuncular "tanık" sıfatıyla ifade verdi

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı. OYUNCULARI GEZİ OLAYLARINA YÖNLENDİRMEKLE SUÇLANIYOR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Barım'ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, Ayşe Barım'ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiği öne sürülerek "Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada geçen yıllardaki Gezi soruşturmalarında olduğu gibi 2013 yılındaki protestolar ve olaylarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.



Barım'ın evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

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Gezi olayları ile ilgili Gürcistan ve Baltık ülkelerinde Turuncu Devrim, Arap ülkelerinde Arap Baharı olarak adlandırılan karışıklıkların, Türkiye'de Gezi protestoları olarak ortaya konmaya çalışıldığı kaydedildi.



George Soros yönetimindeki Açık Toplum Vakıfları vasıtasıyla maddi destek sağlandığı sonrasında ise sosyal medyadaki paylaşımlarla karışıklığa zemin hazırlanmaya çalışıldığı ileri sürüldü.



Ayşe Barım, menajerlik şirketinde çalışan oyuncuları protestolara yönlendirmekle suçlandı.



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Öte yandan Barım'ın, Memet Ali Alabora ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişi yapıldığı ancak bu bildirinin içeriğinin tespit edilemediği belirtildi. ÜNLÜ OYUNCULAR İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca oyuncuların "tanık" sıfatıyla ifadeleri alındı. MENAJERLİKTE TEKELLEŞME İDDİALARI Öte yandan Ayşe Barım hakkında 10 Ocak'ta başka bir alanda da soruşturma başlatılmıştı. Film ve dizi sektöründe menajerlik alanında tekelleşme yarattığı, bazı oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülen Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.