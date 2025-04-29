Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istendi

Gezi Parkı soruşturması kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım hakkında iddianame hazırlandı.

Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ



Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.



Ayşe Barım için, “Danışılan ve onayı alınan kişi” tespiti yapıldı. Çiğdem Mater, Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala ile irtibatı olduğunu belirtilerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme suçlamasıyla tutuklandı.



Ayşe Barım, savcılıktaki ifadesinde, 2002’de sahibi olduğu menajerlik şirketini kurduğunu, aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu, Gezi Parkı protestolarının başlangıcında, konuyla ilgili Mayıs 2013’te kimsenin kendisini aramadığını söyledi.



Barım, Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, beraber çalıştıkları bazı oyuncularla Gezi Parkı’ndaki eylemlerin başlangıcında buraya gittiklerini aktardı. Savunmasında Gezi Parkı eylemlerinde rol oynayan kurum ve kuruluşlarla ilişkisinini bulunmadığını iddia eden Barım kimseyi buraya yönlerdirmediğini savundu.



Ayşe Barım, Gezi Parkı'nda oyuncuların şiir okuduğu görüntülere ilişkin, bildiri, şiir ve yazıların kim tarafından yazıldığını ve bu yazıların oraya nasıl getirildiğini bilmediğini söyledi.



Mehmet Ali Alabora ilgili olarak, “Onunla o dönem Oyuncular Sendikası Başkanı olması nedeniyle, oyuncularla yakın temas içerisinde olduğundan görüşürdüm. Alabora'nın o dönem sosyal medyada hedef haline geldiğini hatırlıyorum, bu tape içeriğindeki metin için kendisiyle görüşmüşümdür. Başkaca irtibatıma bakıldığında kendisi ile görüşmem hiç yoktur." dedi.



#HelpTurkey isimli paylaşımların kendisiyle ilgisinin olamayacağını, oyuncularına yönlendirme yapmadığını kaydeden Barım, bilgisayarındaki “Occupy Gezi Kadın” isimli görseli birisinin kendisine göndermiş olabileceğini, bu resimdeki kişiyi Bergüzar Korel’e benzetmiş olduğu için sakladığını iddia etti.

BARIM NEYLE SUÇLANIYOR?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım’ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğunu, Barım’ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiğini öne sürdü. Açıklamada, “Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.



“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs” suçlaması yöneltilen Barım’ın şirketinde 8 saat süren bir arama yapıldı. Barım'ın savcılıktaki ifadesi 3 saat sürdü.

ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERDİ

Soruşturmada ünlü isimlerin ifadesine başvuruldu; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan ifade verdi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, tanık ifadelerinde olayların faillerinden Memet Ali Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri olmasına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle yalan tanıklık suçlamasıyla ayrıca soruşturma başlatıldı.



