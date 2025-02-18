Ayşe Barım hakkında tahliye olmadan tutuklama kararı

Gezi parkı soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan yapımcı Ayşe Barım'ın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Başsavcılığın itirazı üzerine Barım hakkında tahliye olmadan bir kez daha tutuklama kararı verildi.

Ayşe Barım hakkında tahliye olmadan tutuklama kararı

Gezi parkı soruşturması kapsamında tutuklanan yapımcı ve menajer Ayşe Barım, hakkında yeni gelişme yaşandı.

Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz ederek Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, Barım'ın tahliyesine karar verildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye gerçekleşmeden karara itiraz etti.

Ağır Ceza Mahkemesi, bir kez daha tutuklamaya hükmetti.

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