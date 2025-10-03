Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği suçlamasıyla yaklaşık sekiz aydır tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım dün tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Ancak İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

Başsavcılığın ikinci itirazını 27. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti ve Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

Menajer Ayşe Barım, yaklaşık sekiz aydır "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyordu.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında "tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği" gerekçesiyle tahliye kararı vermişti.

Hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararı verilen Barım, dün Marmara (Silivri) Cezaevi'nden salıverilmişti.