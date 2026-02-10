Menajer Ayşe Barım hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Gezi Parkı olaylarında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında savcılık mütalaasını sundu.



Duruşma savcısı celse arasında esas hakkındaki mütalaasını sundu. Menajer Barım’ın ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs’ suçlamasıyla ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.



30 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORDU



Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsüne yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuklu bulunduğu cezaevinden 1 Ekim 2025'te tahliye edildi. Barım'ın "yurt dışına çıkış yasağı" ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine 3 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesi üzerine dosya, bir üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım’ın tahliye kararına yapılan itirazı kabul ederek, Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.



"TEDAVİSİ HASTANE ŞARTLARINDA DEVAM ETMELİ"



Kararın ardından hastaneye kaldırılan Ayşe Barım hakkında mahkemeye gönderilmek üzere 22 Ekim 2025’te Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca, bir ay sonra yapılacak bazı tetkiklerle birlikte yeniden Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek muayene edilmesi ve durumunun tekrar değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİYORUZ?



Sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen Barım hakkında Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği iddiasına ilişkin soruşturma açılmıştı.



Soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta "danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği" belirtilerek Barım tutuklanmıştı.



Barım'ın HTS kayıtlarına göre, Gezi Parkı olaylarının başladığı gün ve yoğunlaşarak kitleselleştiği günlerde, Çiğdem Mater Utku ile 2013-2014 arasında 14 kez görüşme gerçekleştirdiği, Mehmet Ali Alabora ile gerçekleştirdiği ilk görüşmelerin ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olduğu aktarılmıştı.



Soruşturma tanıklardan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'nun, olayların faillerinden Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu tespit edilmesine rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "Yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatılmıştı.