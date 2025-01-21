Ayşe Barım soruşturması | Oyuncu Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, oyuncu Deniz Işın "mağdur" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Işın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada "mağdur" sıfatıyla savcılığa ifade veren Işın, 7 yıldır oyunculuk yaptığını belirterek, Barım'ın sahibi olduğu menajerlik şirketiyle aralarında sözleşme olmadığını söyledi. Paylaşımını, birlikte çalıştıkları oyuncu arkadaşlarıyla sohbet ortamında dile getirdikleri, sektörde tekelleşmenin olduğuna ilişkin iddialar üzerine yaptığını savunan Işın, iddiaların sektörün önde gelen sorunlarından biri olması nedeniyle sık sık gündeme geldiğini kaydetti.



"KİMSEDEN DAVACI VE ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Oyuncu Işın, yer aldığı projeden Ayşe Barım tarafından cebir ve tehdit kullanılarak veya hukuka aykırı şekilde çıkarılmadığını iddia ederek, diğer arkadaşlarının da bu şekilde çıkarıldığına şahit olmadığını öne sürdü.



Işın, "Yalnızca tam tarihini hatırlamamakla birlikte geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım ancak ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım da sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkati çekmek amaçlıdır. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim." ifadesine yer verdi.