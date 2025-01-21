Ayşe Barım soruşturması | Oyuncu Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı
Oyuncu Deniz Işın'ın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "mağdur" sıfatıyla ifadesi alındı. Daha önce yaptığı açıklamada Barım'ın işlerine engel olduğunu belirten Deniz Işın, yer aldığı projeden Barım tarafından cebir ile tehdit kullanılarak veya hukuka aykırı şekilde çıkarılmadığını iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturmada, oyuncu Deniz Işın "mağdur" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Işın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmada "mağdur" sıfatıyla savcılığa ifade veren Işın, 7 yıldır oyunculuk yaptığını belirterek, Barım'ın sahibi olduğu menajerlik şirketiyle aralarında sözleşme olmadığını söyledi. Paylaşımını, birlikte çalıştıkları oyuncu arkadaşlarıyla sohbet ortamında dile getirdikleri, sektörde tekelleşmenin olduğuna ilişkin iddialar üzerine yaptığını savunan Işın, iddiaların sektörün önde gelen sorunlarından biri olması nedeniyle sık sık gündeme geldiğini kaydetti.
"KİMSEDEN DAVACI VE ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"
Oyuncu Işın, yer aldığı projeden Ayşe Barım tarafından cebir ve tehdit kullanılarak veya hukuka aykırı şekilde çıkarılmadığını iddia ederek, diğer arkadaşlarının da bu şekilde çıkarıldığına şahit olmadığını öne sürdü.
Işın, "Yalnızca tam tarihini hatırlamamakla birlikte geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım ancak ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım da sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkati çekmek amaçlıdır. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim." ifadesine yer verdi.
SARIKAYA DA İFADE VERDİ
ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ola, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.
Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.
"BİZZAT İŞİME ENGEL OLDU" DEMİŞTİ
Ayşe Barım ile ilgili çeşitli iddiaların ortaya atılmasının ardından oyuncu Deniz Işın da tartışmaya dahil olarak Barım'ın işlerine engel olmaya kalktığını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:
"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- N-Life
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Menajer
- Ayşe Barım Soruşturması
- N-Life Kültür&Sanat