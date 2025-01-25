Ayşe Barım’a Gezi Parkı gözaltısı: Ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı, CHP heyet oluşturdu

Menajer Ayşe Barım, şirketi bünyesinde çalışan oyuncuları Gezi protestolarına yönlendirdiği, olayları organize ettiği suçlamasıyla dün gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde oyuncular Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler aynı soruşturma kapsamında savcıya tanık sıfatıyla ifade verdi.

CHP HEYET GÖREVLENDİRDİ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasının ardından, İstanbul’daki Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.

HUKUKİ DESTEK VERİLECEK

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.



Heyet, soruştuma süreçlerini takip edecek, ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunacak.