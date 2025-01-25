Ayşe Barım’a Gezi Parkı gözaltısı: Ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı, CHP heyet oluşturdu

Menajer Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı olayları sırasında şirketinde çalışan oyuncuları protestolara yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’ın hükümeti devirmeye teşebbüsle suçladı. Aynı soruşturmada oyuncular Halit Ergenç ve Mehmet Günsür dahil 8 oyuncu ifade verdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Gezi Parkı soruşturmasına ilişkin bir heyet oluşturma kararı aldı.

Ayşe Barım’a Gezi Parkı gözaltısı: Ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı, CHP heyet oluşturdu
Ayşe Barım gözaltına alındı

Ayşe Barım gözaltına alındı

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Menajer Ayşe Barım, şirketi bünyesinde çalışan oyuncuları Gezi protestolarına yönlendirdiği, olayları organize ettiği suçlamasıyla dün gözaltına alındı.

İlerleyen saatlerde oyuncular Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler aynı soruşturma kapsamında savcıya tanık sıfatıyla ifade verdi.

Ayşe Barım’a Gezi Parkı gözaltısı: Ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı, CHP heyet oluşturdu - 1 Soruşturma kapsamında Ayşe Barım’ın evinde ve iş yerinde arama yapıldı

HEYET GÖREVLENDİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasının ardından, İstanbul’daki soruşturmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.

Ayşe Barım’a Gezi Parkı gözaltısı: Ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı, CHP heyet oluşturdu - 2 CHP Genel Başkanı Özgür Özel

HUKUKİ DESTEK VERİLECEK

’den yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.

Heyet, soruştuma süreçlerini takip edecek, ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunacak.

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