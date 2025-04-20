Ayşe Barım cezaevinde fenalaştı
Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, cezaevinde fenalaştı. Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım, cezaevinde fenalaştı.
Kalp ve damar rahatsızlıkları da olduğu bilinen Barım'a ilk müdahale cezaevi görevlileri tarafından yapıldı.
Konuyla ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Barım'ın tedavisinin yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Marmara Kapalı Ceza infaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Emine Ayşe BARIM'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Adı geçen, 19.04.2025 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve odasında dinlenmek istediğini belirtmiş; yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istenmiş, ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilememiştir.
Sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmemiştir.
Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır."
AYŞE BARIM SORUŞTURMASI
Ayşe Barım hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.
Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora'yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçılara Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılmaları için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.
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