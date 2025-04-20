İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım, cezaevinde fenalaştı.

Kalp ve damar rahatsızlıkları da olduğu bilinen Barım'a ilk müdahale cezaevi görevlileri tarafından yapıldı.

Konuyla ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Barım'ın tedavisinin yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:



"Marmara Kapalı Ceza infaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Emine Ayşe BARIM'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Adı geçen, 19.04.2025 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve odasında dinlenmek istediğini belirtmiş; yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istenmiş, ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilememiştir.



Sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmemiştir.



Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.



Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır."

