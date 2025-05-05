Ayşe Barım'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.

30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede; Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.