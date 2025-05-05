Ayşe Barım'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Barım, 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.
30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede; Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
7 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINDA
İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- İddianame
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
- Ayşe Barım Soruşturması