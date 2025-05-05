Ayşe Barım'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Barım, 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ayşe Barım'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.

30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede; Ayşe Barım'ın " Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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7 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINDA

İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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