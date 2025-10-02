Gezi Parkı protestolarını yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz edildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı inceledi.



Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.



Bu mahkemenin itiraza yönelik incelemesi sürüyor.

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yaklaşık sekiz aydır tutuklu yargılanıyordu.

DÜN EV HAPSİYLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Barım dün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Ayşe Barım'ın adli kontrol ve ev hapsiyle tahliyesine hükmetti.

Barım dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.