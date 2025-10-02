Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla suçlanan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının yaptığı itirazı reddetti.
Gezi Parkı protestolarını yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz edildi.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı inceledi.
Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Bu mahkemenin itiraza yönelik incelemesi sürüyor.
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yaklaşık sekiz aydır tutuklu yargılanıyordu.
DÜN EV HAPSİYLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Barım dün hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Ayşe Barım'ın adli kontrol ve ev hapsiyle tahliyesine hükmetti.
Barım dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.
BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesine itiraz etti.
AYŞE BARIM NEYLE SUÇLANIYOR?
Sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen Barım hakkında Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği iddiasına ilişkin soruşturma açılmıştı.
Barım, soruşturma kapsamında 27 Ocak günü danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği iddiasıyla tutuklanmıştı.
Hazırlanan iddianamede Barım'ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
"ANİ ÖLÜM RİSKİ VAR"
Barım cezaevinden yazdığı mektupta bu süreçte 30 kilo verdiğini ve kalp rahatsızlığı belirtisi olduğunu ifade ederek birçok kez baygınlık geçirdiğini anlatmıştı.
Türk Tabipleri Birliği de bir açıklama yaparak Barım'ın ani ölüm riski olduğunu kaydetmişti.
