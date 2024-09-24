Ayşe hemşire ile arkadaşı motosiklet kazası kurbanı

Antalya'da refüjdeki bariyere çarpıp sürüklenen motosikletin sürücüsü Mehmet Bidar ile arkasında oturan hemşire Ayşe Gülizar Durmaz hayatını kaybetti.

Ayşe hemşire ile arkadaşı motosiklet kazası kurbanı

'da saat 06.00 sularında Kundu-Expo istikametindeki Kral Yolu üzerinde 22 yaşındaki Mehmet Bidar'ın kullandığı 07 AGB 008 plakalı motosiklet, Belek yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklette sürücü Mehmet Bidar ve arkasındaki yolcu Ayşe Gülizar Durmaz (26) metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Bidar ve özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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