Anestezi teknikeri Ayşe KaraIman'ın şüpheli ölümüne ilişkin açılan davanın dosyasında anne Feride Karaman'ın çarpıcı iddialarının yer aldığı ek ifadesi ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre anne Karaman ifadesinde, kızının sanık Özgür T.'nin çalıştığı hastanede işe başladıktan sonra kolunda damar yolu takılı olduğunu gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Ayda bir iki defa kızımın kolunda intraket (damar yolu) takılı olduğunu görmüştüm. Kendisine sürekli sorduğumda 'çok güçsüz kaldığını ve yorgun olduğunu, bu amaçla Özgür hocanın kendisine vitamin verdiğini' ve hatta Özgür hocanın kendisine "Rahatlarsın, kendini daha iyi hissedersin' dediğini bana anlatmıştı. En son olaydan 4 gün önce kızımın kolunda intraket takılı olduğunu görmüştüm."

Ailenin avukatı Tuğba Gültekin de Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Deliller göstermektedir ki sanık Ayşe Karaman'ı ilaç bağımlısı yapmıştır" diye konuştu. Davanın ilk duruş. ması 9 Aralık'ta Ankara 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.